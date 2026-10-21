Como vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo italiano, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Como vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Como vs Manchester United es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Como 2-1 Manchester United
Como vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
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Como
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Smolcić, Chalobah, Ramón y Valle
- Mediocampistas: Milla, Perrone, Diao, Baturina y Kaiki Bruno
- Delantero: Nico Paz
Manchester United
- Portero: Lammens
- Defensas: Heaven, Yoro, Martínez y Dalot
- Mediocampistas: Andrey Santos, Tielemans, Baleba, Bruno Fernandes y Rashford
- Delantero: Mbeumo
Hora y canal del partido: Como vs Manchester United en La Champions League
Como vs Manchester United chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Como vs Manchester United
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: FOX One