Como vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo italiano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Como vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Como vs Manchester United es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Como 2-1 Manchester United

Como vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Como

  • Portero: Robert Sánchez
  • Defensas: Smolcić, Chalobah, Ramón y Valle
  • Mediocampistas: Milla, Perrone, Diao, Baturina y Kaiki Bruno
  • Delantero: Nico Paz﻿
Como perdió ante Feyenoord en la Jornada 2
Como perdió ante Feyenoord en la Jornada 2 (Patrick Post / AP Photo/Patrick Post)

Manchester United

  • Portero: Lammens
  • Defensas: Heaven, Yoro, Martínez y Dalot
  • Mediocampistas: Andrey Santos, Tielemans, Baleba, Bruno Fernandes y Rashford
  • Delantero: Mbeumo

Hora y canal del partido: Como vs Manchester United en La Champions League

Como vs Manchester United chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por FOX One.

  • Partido: Como vs Manchester United
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
  • Transmisión: FOX One