Como vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo italiano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Como vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Como vs Manchester United es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Como 2-1 Manchester United

Como vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Como

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Smolcić, Chalobah, Ramón y Valle

Mediocampistas: Milla, Perrone, Diao, Baturina y Kaiki Bruno

Delantero: Nico Paz﻿

Como perdió ante Feyenoord en la Jornada 2 (Patrick Post / AP Photo/Patrick Post)

Manchester United

Portero: Lammens

Defensas: Heaven, Yoro, Martínez y Dalot

Mediocampistas: Andrey Santos, Tielemans, Baleba, Bruno Fernandes y Rashford

Delantero: Mbeumo

Hora y canal del partido: Como vs Manchester United en La Champions League

Como vs Manchester United chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por FOX One.