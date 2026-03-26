El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política de elegibilidad que excluye a las atletas transgénero de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida, sustentada en pruebas genéticas del gen SRY, limita la participación en la categoría femenina a mujeres biológicas de nacimiento.

El COI argumenta que esta decisión busca proteger la equidad, la seguridad y la integridad de las competencias, aunque también genera un intenso debate sobre inclusión y derechos en el deporte mundial.

Nueva política de elegibilidad del COI

El COI informó que la elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda limitada a mujeres biológicas determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY.

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina, argumenta el COI.

La elegibilidad para la categoría femenina se determinará mediante una prueba del gen SRY para detectar la ausencia o presencia de dicho gen.

Basándose en evidencia científica, el COI considera que la presencia del gen SRY es permanente y constituye una prueba altamente precisa.

El COI considera que la detección del gen SRY mediante muestras de saliva, hisopado bucal o sangre es un método poco invasivo.

Las atletas que den negativo en la prueba del gen SRY cumplen de forma permanente con los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina.

Salvo que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta prueba se realizará una sola vez en la vida.

Caster Semenya, atleta sudafricana (AFP)

El COI busca la protección de la categoría femenina

Después de una reunión de su junta ejecutiva, el COI publicó un documento de 10 páginas que restringe a atletas femeninas como la corredora Caster Semenya, doble campeona olímpica, con afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual.

Kirsty Coventry, presidenta del COI puso en marcha una revisión sobre “la protección de la categoría femenina” como una de sus primeras grandes decisiones el junio pasado, al convertirse en la primera mujer en dirigir el organismo.

La elegibilidad femenina fue un tema destacado en la elección del COI del año pasado, con siete candidatos, cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme y asumir el liderazgo en este asunto.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, el atletismo, natación y ciclismo ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina.

Política del COI busca equidad en las competencias

El documento del COI en el que restringe a atletas transgénero detalla nacer varón otorga ventajas físicas que se mantienen al competir.

“Los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini pubertad de la infancia y al inicio de la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, señaló el documento.

Añadió que esto da a los varones “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.

Comité Olímpico Internacional (COI) (FABRICE COFFRINI / AFP)

¿Quién debería adoptar esta política?

La política del COI sobre la participación de atletas transgénero en Juegos Olímpicos debería ser adoptada por las federaciones internacionales y otros organismos rectores del deporte.

Sustituye a todas las declaraciones anteriores del COI sobre este tema, incluido el Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales .

Es importante tener en cuenta que esta política no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo.