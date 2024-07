Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a nada de comenzar, por lo que los últimos lugares se están definiendo. Como el caso que vamos a ver, en el que una atleta transgénero no binaria alcanzó un cupo en atletismo.

Además de ver que esta atleta transgénero no binaria se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, vamos a dar un repaso al mundo de los deportistas que no se identifican con su género y qué dicen las reglas al respecto.

Pues bueno, la atleta que se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 es Nikki Hiltz, persona transgénero no binaria que ganó en los 1500 metros femenil en Estados Unidos.

Nikki Hiltz ganó esta prueba de atletismo que hace su país (Tack and Field Olympics Trials) rompiendo el récord anterior, ya que hizo un tiempo de 3:55:33. La marca anterior era de Emily Mackay con 3:55:90.

Esto dijo la atleta estadounidense después de clasificar: “Me dije a mí misma, no voy a pensar en todo el cariño y el apoyo que tengo hasta que falten 100 metros. Y entonces, en ese momento, puedes dejar que todo eso te llene y te empuje hasta la línea de meta”

Nikki Hilz, atleta no binaria que se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 (George Walker IV / AP)

Nikki Hilz se declaró transgenero no binaria antes de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024

Antes de que Nikki Hilz dejará esta gran actuación para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, en 2021 se declaró transgénero no binaria en una publicación de Instagram que decía lo siguiente:

“Hola, soy Nikki y soy transgénero. Eso significa que no me identifico con el género que me asignaron al nacer. La palabra que uso actualmente para describir mi género es no binaria, y la mejor forma en la que puedo explicar mi género es como fluido. A veces me despierto sintiéndome como una reina poderosa y otros días me despierto como si solo fuera un chico siendo un chico”.

¿Qué significa todo eso? Pues primero debemos diferenciar el género del sexo. El sexo nos lo dicen los genitales con los que nacemos, mientras que el género es lo que la sociedad te dicta que tienes que ser al momento de nacer.

Es decir, una persona transgénero puede tener pene o vagina, pero no se identifica con el género de hombre o mujer, por lo que aunque sus genitales sean masculinos, esa persona elige ser mujer. En el caso que no se identifique ni con hombre o mujer se puede declarar no binario. Tal es el caso de Nikki Hilz.

¿Qué dicen las reglas de los Juegos Olímpicos de París sobre los/las atletas transgénero no binarios?

El caso de Nikki Hilz clasificando a los Juegos Olímpicos no es nuevo. Ya en Tokio 2020, compitieron atletas transgenero como la levantadora de peso Laurel Hubbard o la futbolista canadiense, Quinn.

Pero, ¿qué dicen las reglas de los Juegos Olìmpicos de París 2024 sobre esto? Pues estas reglas se vienen comentando desde el 2003. El Comite Olímpico Internacional tiene unas reglas al respecto en la que dicen que un atleta transgénero puede competir en el deporte femenino si sus niveles de testosterona se reducen a 10 nanomoles por litro durante 12 meses y durante la competición.

Sin embargo, los últimos estudios de Sports Medicine han indicado que lo que da ventaja no es la testosterona, sino su adolescencia y su pasado hormonal como hombres.

Debemos de entender que todo esto son reglas que evolucionan, eventualmente con el tiempo se encontrará lo que sea más justo para todos y todas. Por lo mientras no se debe descalificar a una persona por su género.