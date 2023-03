El Club Tigres inicia su camino por la Concachampions 2023 este martes 7 de marzo en contra del Orlando City, quien visita el Estadio Universitario para la ida de los octavos de final.

El Club Tigres llega al encuentro tras haber sumado una nueva victoria la Liga MX ante el Club Necaxa y con el ánimo a tope bajo las órdenes de Marco Antonio “Chima” Ruiz.

Por otro lado, el Orlando City encara el compromiso luego de registrar un empate en la campaña que recién comenzó en la MLS, pero con la intención de sorprender a los felinos.

La oncena de Nuevo León tendrá la misión de imponer su autoridad ante la visita norteamericana, y con ello, soñar con el título de la Concachampions 2023.

Como se ha vuelto costumbre, el encuentro podrá ser visto únicamente a través de la plataforma de streaming de Fox Sports Premium a las 21:00 hrs.

El Club Tigres goleó al CF Pachuca en la jornada 2 del Clausura 2023. (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

André-Pierre Gignac estaría listo para el duelo ante el Orlando City

El Club Tigres recuperaría a André-Pierre Gignac para que vea minutos este martes 7 de marzo ante el Orlando City, el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions 2023.

El histórico delantero francés habló en conferencia de prensa previo al duelo en contra de la escuadra norteamericana, dejando en claro las intenciones del equipo felino.

“Tenemos una Conca, la queremos ganar, tenemos el Campeones Cup. La directiva hizo lo que necesitaba hacer para competir en todas las competencias y vamos por todo, yo siempre he ido por todo, a veces se gana, a veces se pierde”, comentó.

André-Pierre Gignac no podrá ser parte de la convocatoria de Marco Antonio “Chima” Ruiz para el encuentro de vuelta, pues no está vacunado contra el Covid-19 y la política de salud de Estados Unidos, no permite el acceso a personas sin vacunas.

André-Pierre Gignac (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Club Tigres vs Orlando City: Datos del partido

Octavos de Final Ida | Concacaf Liga de Campeones 2023

Club Tigres vs Orlando City

Martes 7 de marzo a las 21:00 hrs.

Estadio Universitario

A través de Fox Sports Premium

