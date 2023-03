Rafael Carioca habría puesto una serie de exigencias para renovar su contrato con Club Tigres, pues de lo contrario podría irse a Cruz Azul.

Y es que, su representante, Fabio Santanna expresó sus condiciones para permanecer en el equipo, entre las cuales estarían la firma por 3 años

“Tienen que ser tres años. (Si no hay 3 años, no hay acuerdo) sí, no hay”, dijo cuando llegó al estadio para las negociaciones.

La prioridad de Carioca sería el permanecer en Club Tigres, pero tampoco está cerrado a ofertas de otros clubes, incluyendo Cruz Azul con quienes ya habría tenido acercamientos de acuerdo con su representante.

También, dejó ver que no solo hay posibilidades en la Liga MX, sino en ligas de otros continentes.

“La prioridad es Tigres. Sí, no sólo Cruz Azul, sino otros equipos de Arabia Saudita y Brasil. Sí, un jugador de ese nivel siempre se habla bien, ese tipo de jugador siempre la gente lo quiere y es normal, pero Rafa está muy decidido a permanecer en Tigres”, sentenció Santanna.

Pero no solo eso, sino que el brasileño también habría exigido un aumento de sueldo y es por eso que siguen las negociaciones.

🐯📹 Fabio Santanna, representante de Rafael Carioca, llega a la oficinas del Estadio Universitario para negociar con la directiva de #Tigres la renovación de su jugador. "Tienen que ser 3 años. (Si no hay 3 años no hay acuerdo) sí, no hay" ⁦@ESPNDeportes⁩ pic.twitter.com/wL5A3TnfT2 — Héctor Tello (@hectortelloa) February 28, 2023

Rafael Carioca en Club Tigres

Rafael Carioca llegó a Club Tigres en 2017 y se coronó campeón de la Liga MX ese mismo año, también obtuvo el Campeón de Campeones en 2018 y volvió a ser campeón de liga en 2029 con el cuadro felino.

Sin duda alguna, Carioca ha estado en la época más brillante del club y ha sido un jugador importante en la institución es por eso que podrían ceder en algunas cosas para que se quede.

Cabe recordar, que su contrato vence el próximo verano y por eso están tratando de llegar a un acuerdo desde ahorita.

Club Tigres en el Clausura 2023

Club Tigres milita en el tercer puesto de la tabla de cocientes con 18 unidades.

Tras la salida de Diego Cocca el cuadro felino ha logrado sumar victorias que le han permitido estar en los primeros lugares hasta el momento.

