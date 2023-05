Tras la salida de Fernando Ortiz del Club América, el equipo está en busca de un nuevo técnico, es por eso que irían por Marcelo Gallardo; le ofrecerían 160 millones.

Marcelo Gallardo es nada más y nada menos que un entrenador varias veces campeón con River Plate, por lo que su experiencia es bastante atractiva para el Club América, por lo que cobraría alrededor de 160 millones.

Y es que, a las Águilas no les importaría desembolsarían una impresionante cantidad por el técnico. Marcelo Gallardo lleva varios meses sin equipo pues está buscando una oferta que le parezca atractiva.

En ese sentido, los directivos americanistas tendrían que poner manos a la obra para convercerlo y es probable que el factor económico sea importante, pues desembolsarían 160 millones de pesos anuales para que se quede.

Por la parte económica, es probable que le convenga a Gallardo, pues en River Plate percibía 6 millones y lo mínimo que pedía para llegar a un equipo, son 8 millones, por lo que la oferta de los azulcremas es muy superior, pero lo económico no serían las únicas exigencias del estratega.

Marcelo Gallardo (Eric Alonso / MEXSPORT)

Marcelo Gallardo sobre su futuro próximo

Marcelo Gallardo mencionó hace unos meses para The Athletic que su objetivo no está puesto en Europa, sino en un club que le genere identificación, un proyecto sólido que lo llene.

“No soy el tipo de persona que sólo quiere unirse a un club para entrenar en Europa. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo problema continuar con lo que estoy haciendo ahora”, aseguró.

Cabe recordar, que Marcelo Gallardo recibió ofertas muy buenas de Europa, pues de acuerdo con medios franceses, su nombre sonó para el Paris Saint Germain.

Marcelo Gallardo y su palmarés

Copa Sudamericana River Plate 2014

3 veces campeón de la Recopa Sudamericana -River Plate 2015, 2016 y 2019

2 veces campeón de la Copa Libertadores River Plate 2015 y 2018

Copa Suruga Bank River Plate 2015

3 veces campeón Copa Argentina- River Plate 2016, 2017 y 2019

2 veces campeón en la Supercopa Argentina- River Plate 2017 y 2019

Primera División- River Plate 2021

Trofeo de Campeones- River Plate 2021

