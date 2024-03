Comenzó la Chicharomanía en CDMX, Cruz Azul recibirá a Chivas este sábado 2 de marzo, por lo que fans de Chicharito Hernández se reunieron en el Aeropuerto para darle su bienvenida, sin embargo seguirán esperando.

Chicharito Hernández, delantero de Chivas, no viajará con el plantel, sino que lo hará aparte en un vuelo privado.

Al parecer muchos aficionados no sabían esa noticia, ya se pudo ver cientos de chivahermanos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, solo esperando a Chicharito Hernández.

A pesar de eso, la fiesta no se apagó los aficionados abarrotaron el Aeropuerto, llevaban tamboras, instrumentos, e incluso se pudo ver una bandera con la imagen de Matías Almeyda, el ex que no puedes olvidar.

NO OLVIDAN AL PELADO ❤️🤍❤️🤍



En medio de la fiesta de Chivas en el Aeropuerto, sobresale una bandera enorme de Matías Almeyda.

¿Será Gago el nuevo pastor que los regrese a la cima?

👀👀👀👀👀



📹 @soyhectorb pic.twitter.com/936yWuN4Tz — W Deportes (@deportesWRADIO) March 1, 2024

A primera instancia parece ser otro de los caprichos de Javier Hernández, tal vez no quiere ver a sus fans, sin embargo la realidad es diferente.

¿Por qué Chicharito Hernández no viajó con Chivas?

Chicharito Hernández se ha convertido en la cara de Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha, es tanta la expectativa que tiene que cumplir, que se le juntan varios compromisos.

En esta ocasión, Chicharito Hernández, tiene que participar en un evento de OMNILIFE, específicamente en Extravaganas 2024, mismo que se realizará en el Estadio Akron.

Evento de Chicharito Hernández

Por lo que al terminar, viajará a la Ciudad de México para integrarse con sus compañeros e iniciar su concentración previo al partido contra Cruz Azul.

Caprichos y momentos de arrogancia de Chicharito Hernández

Bien dicen: “crea fama y échate a dormir”, y es que con la actitud que ha mostrado Chicharito Hernández en los últimos años, es difícil saber si es alguna broma o es su verdadero ser.

En una ocasión, mientras Chicharito Hernández jugaba con LA Galaxy, le negó un saludo o una firma a un niño, no es que no lo viera, simplemente lo ignoró y lo alejó de él con desprecio.

En otro momento, en el mismo equipo de la MLS, se encontraba firmando playeras a los aficionados, hasta que le dieron una bandera de México que inexplicablemente la rechazó y tiró al suelo.