Uriel Antuna se mostró arrepentido por festejar goles a las Chivas besando el escudo del Cruz Azul, ¿será un guiño al rebaño?

Uriel Antuna vive un buen momento con Cruz Azul, y de cara al próximo partido contra su ex equipo, Chivas, pidió disculpas, algo extraño, incluso hace pensar mal sobre un posible regreso.

Cuando se habla de Uriel Antuna en Cruz Azul, es difícil no recordar su pasado por Chivas, en el que fue destacado por varias polémicas, más que por su desempeño en el campo.

Parece que para el extremo seleccionado nacional, le vino bien cambiar de Chivas a Cruz Azul, o cambiar de compañeros también, ya que su desempeño es contrastante entre un club y otro.

Antuna, con Chivas jugó 64 partidos anotó 6 goles y dio 9 asistencias, en sus 3 años que estuvo disputó 4 torneos y a pesar de haber calificado a Liguilla en 3 ocasiones no pudo alzar la copa.

¿Qué dijo Uriel Antuna, jugador del Cruz Azul sobre Chivas?

La afición de las Chivas no olvida, ya que desde que Uriel Antuna se fue a Cruz Azul, les ha marcado en 2 ocasiones, las mismas que festejó besándose el escudo de la Máquina.

Por supuesto que ese gesto de Uriel Antuna a la afición de las Chivas, no pasó desapercibido y recibió una lluvia de críticas, ante esto el jugador de Cruz Azul no le quedó más que pedir disculpas:

“Me tocó festejar así, no volverá a pasar. No es un festejo adecuado para un exequipo, me equivoqué y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución.”, comentó el extremo de la Máquina.

Uriel Antuna admite que cometió errorres mientras estuvo en Chivas. Y se disculpó por su festejo en el Akron cuando ya jugaba para Cruz Azul. ¿Le creen? ¿Qué opinan? pic.twitter.com/X2HgHskAkT — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) February 29, 2024

Además, Antuna habló sobre su pasado en el Rebaño y que no fue el mejor: “En Chivas no se me dieron bien las cosas y no significa que fuera un fracaso.”

¿Cómo llega Uriel Antuna al partido Cruz Azul vs Chivas?

Antuna, después de dejar a las Chivas y llegar a Cruz Azul mostró otra cara en el terreno de juego, tal vez fruto de no caer en indisciplinas, hasta el momento, ha disputado 87 partidos, en los cuales anotó 21 goles y dio 14 asistencias.

Martín Anselmi, entrenador del Cruz Azul, ha encontrado la fórmula para sacarle el máximo potencial a Uriel Antuna, ya que solo en 9 partidos, lleva 3 goles y 2 asistencias, por lo que se ha convertido en uno de los mejores extremos de Liga MX. Sin duda será una pesadilla para la defensa de las Chivas.

Chivas viene de una victoria que les levantó el ánimo ante Pumas, por otra parte Cruz Azul llega cabizbajo tras una dolorosa derrota ante América, la Máquina tiene que mostrar su buen futbol si quiere regresar al liderato.