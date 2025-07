Christian Martinoli ha estado en la polémica en las últimas semanas por sus transmisiones de YouTube de la Selección Mexicana.

Y es que TV Azteca no compró los derechos para transmitir la Copa Oro, específicamente a la Selección Mexicana. Sin embargo, eso no quiso decir que Christian Martinoli no pudiera seguir narrando.

Martinoli, junto con Luis García decidieron comentar los encuentros del Tri desde su canal de internet. La realidad es que les fue bien.

Esto provocó también, un cruce de indirectas entre personajes. Es decir, David Faitelson les terminó por tirar diciendo que lo que hacían no es periodismo.

Christian Martinoli termina en el hospital: Revela que una ardilla lo mordió y acabó en urgencias

En estas mismas transmisiones, en las que Christian Martinoli narra la Selección Mexicana, comentó que tuvo un percance con una ardilla que hasta terminó en el hospital.

Resulta que Christian Martinoli estaba en un parque comiendo una palanqueta, la ardilla se acercó para quitarle su comida, pero le alcanzó a morder la mano.

"Y me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’... y ¡mocos! Para adentro. Sentí que iba a morir, Doctor“, comentó el narrador.

Lo peor fue el tratamiento, pues para alguien que nunca no lo han vacunado, son 4 dosis: "No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias".

En tendencia: Martinoli.



Christian Martinoli se hace viral en redes tras contar, durante el juego de México contra Arabia Saudita en la Copa de Oro, que terminó en el hospital tras ser mordido por una ardilla. Contó cómo recibió cuatro vacunas contra la rabia. Aquí el momento… pic.twitter.com/MnemhqovOE — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 30, 2025

Tania Rincón lanza indirecta a Christian Martinoli

Como vimos, Christian Martinoli y Luis García han causado revuelo con sus envivos por YouTube. Mucha gente lo ve, incluso sin la imagen del partido.

Una excompañera de Christian Martinoli, Tania Rincón, también se subió a las indirectas con un mensaje claro, en plena transmisión de la Selección Mexicana.

"Tranquilo, hoy México tiene que avanzar. Vergüenza solo robarse la señal y andar haciendo videitos“, comentó la ahora comentarista de TUDN, Tania Rincón.