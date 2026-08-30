Chivas vs Pumas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.
Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Chivas 1-3 Pumas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Chivas 1-3 Pumas.
Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Chivas vs Pumas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Isabela Esquivias, Cristina Ferral, Samantha López y Damaris Godínez
- Mediocampistas: Eva González, Amalia López y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Denise Castro, Vanessa González y Alicia Cervantes
Pumas
- Portera: Mar Moya
- Defensas: María Elena Sainz, Andrea Pereira, Leigh-Anne Robe y Casandra Montero
- Mediocampistas: Paola Chavero, Alexa Huerta y Cristina Torres
- Delanteras: Priscila Chinchilla, Angelina Hix y Stephanie Ribeiron
Chivas vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs Pumas se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pumas
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video