Chivas vs Pumas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 1-3 Pumas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Chivas 1-3 Pumas.

Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Chivas vs Pumas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Isabela Esquivias, Cristina Ferral, Samantha López y Damaris Godínez
  • Mediocampistas: Eva González, Amalia López y Carolina Jaramillo
  • Delanteras: Denise Castro, Vanessa González y Alicia Cervantes

Pumas

  • Portera: Mar Moya
  • Defensas: María Elena Sainz, Andrea Pereira, Leigh-Anne Robe y Casandra Montero
  • Mediocampistas: Paola Chavero, Alexa Huerta y Cristina Torres
  • Delanteras: Priscila Chinchilla, Angelina Hix y Stephanie Ribeiron

Chivas vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Pumas se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Pumas
  • Fase: Jornada 5
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video