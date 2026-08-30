Chivas vs Pumas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 1-3 Pumas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Chivas 1-3 Pumas.

Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Chivas vs Pumas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Isabela Esquivias, Cristina Ferral, Samantha López y Damaris Godínez

Mediocampistas: Eva González, Amalia López y Carolina Jaramillo

Delanteras: Denise Castro, Vanessa González y Alicia Cervantes

Pumas

Portera: Mar Moya

Defensas: María Elena Sainz, Andrea Pereira, Leigh-Anne Robe y Casandra Montero

Mediocampistas: Paola Chavero, Alexa Huerta y Cristina Torres

Delanteras: Priscila Chinchilla, Angelina Hix y Stephanie Ribeiron

Chivas vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Pumas se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por Amazon Prime Video.