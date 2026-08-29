Chivas vs Pumas Femenil chocan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por YouTube.

  • Partido: Chivas vs Pumas Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Tubi, FOX y Amazon Prime
Chivas no tiene piedad y derrota 3-1 a San Luis en la Liga Femenil BBVA.
Chivas es una de las mejores escuadras en el Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Chivas vs Pumas Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Pumas Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas vs Pumas Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17:06 horas rodará el balón en el Chivas vs Pumas Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas Femenil no logra convencer y crece la presión en el equipo femenil
Pumas Femenil busca un buen resultado ante Chivas en la Liga Femenil BBVA (@TuzosFemenil)

Chivas vs Pumas Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El partido Chivas vs Pumas Femenil será transmitido por Tubi, FOX y Amazon Prime, en punto de las 17:06 horas.

  • Partido: Chivas vs Pumas Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Tubi, FOX y Amazon Prime