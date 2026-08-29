Chivas vs Pumas Femenil chocan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por YouTube.

Partido: Chivas vs Pumas Femenil

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Tubi, FOX y Amazon Prime

Chivas es una de las mejores escuadras en el Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Chivas vs Pumas Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Pumas Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas vs Pumas Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17:06 horas rodará el balón en el Chivas vs Pumas Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas Femenil busca un buen resultado ante Chivas en la Liga Femenil BBVA (@TuzosFemenil)

Chivas vs Pumas Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El partido Chivas vs Pumas Femenil será transmitido por Tubi, FOX y Amazon Prime, en punto de las 17:06 horas.