Chivas vs Pumas Femenil chocan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 17:06 horas por YouTube.
- Partido: Chivas vs Pumas Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Tubi, FOX y Amazon Prime
Chivas vs Pumas Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs Pumas Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas vs Pumas Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17:06 horas rodará el balón en el Chivas vs Pumas Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas vs Pumas Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El partido Chivas vs Pumas Femenil será transmitido por Tubi, FOX y Amazon Prime, en punto de las 17:06 horas.
- Partido: Chivas vs Pumas Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Tubi, FOX y Amazon Prime