Chivas Femenil y Santos Laguna se enfrentarán en la Jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil y aquí te decimos la fecha, horario y el canal de transmisión para que no te pierdas el encuentro.

Partido: Chivas Femenil vs Santos Laguna

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 18 de enero

Horario: 11am, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Amazon Prime Video, Tubi, Fox One y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil

Chivas Femenil vs Santos Laguna: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

El encuentro entre Chivas y Santos Laguna correspondiente a la Fecha 3 de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este domingo 18 de enero en el Estadio Jalisco de Guadalajara, debido a los trabajos de remodelación que hay en el Estadio Akron para el Mundial 2026.

Chivas Femenil vs Santos Laguna: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

A las 11:00 horas, tiempo del centro de México, se tiene agendado el inicio del partido entre Chivas Femenil y Santos Laguna en la Perla Tapatía.

Chivas Femenil vs Santos Laguna: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

El juego de Chivas Femenil contra Santos Laguna se podrá ver a través de Amazon Prime Video, Tubi, Fox One y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llegan Chivas Femenil y Santos Laguna a la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

Chivas Femenil llega a este compromiso luego de una victoria contra Atlético de San Luis en la Fecha 1 y un empate contra Cruz Azul en la 2. Por otro lado, Santos Laguna viene de perder sus dos primeros encuentros de este semestre contra América y Mazatlán respectivamente.