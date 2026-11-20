Pumas se encuentra contra las cuerdas en el Apertura 2026 y necesita una victoria en la última jornada, además de una combinación de resultados para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a la Liguilla.

En medio de los cuestionamientos hacia Esteban Solari, César “Chino” Huerta salió en defensa del entrenador argentino y reconoció que los futbolistas también deben asumir su responsabilidad por los resultados del equipo.

“Nosotros debemos tomar la responsabilidad que nos toca. El Tano nos da las herramientas para salir a disputar el partido, pero después nosotros accionamos”. César Huerta, futbolista de Pumas.

Chino Huerta recuerda los errores de Pumas en el torneo

El futbolista de Pumas también hizo referencia a los cinco penales que, de acuerdo con sus declaraciones, cometió el conjunto universitario durante el Apertura 2026, al considerar que ese tipo de equivocaciones corresponden directamente a los jugadores y no al trabajo del entrenador.

Pese a las críticas y los resultados adversos, Chino Huerta respaldó la continuidad del proyecto y dejó clara la postura del vestidor.

“Nosotros estamos a muerte con el Tano”. César Huerta, futbolista de Pumas.

Chino Huerta defiende a Esteban Solari y señala a los jugadores por la crisis de Pumas. (ESPECIAL)

Pumas está obligado a vencer a Rayados

El panorama para Universidad Nacional es complicado, pues on 21 puntos, Pumas afronta la Jornada 17 con la obligación de derrotar a Rayados y esperar una combinación de resultados que le permita conseguir su boleto a la Liguilla.

El propio Chino Huerta reconoció que el equipo ya no tiene margen para equivocarse y que su clasificación también depende de otros resultados.

“No tenemos margen de error y ya hay cosas de resultados que no dependen de nosotros”, finalizó.