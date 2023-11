Chicharito Hernández ya rompió el silencio sobre su futuro, pero su mensaje rompió el corazón de los chivahermanos, pues descartó, al menos por ahora, su llegada al cuadro rojiblanco.

Chicharito Hernández se quedó sin equipo tras salir de LA Galaxy, por lo que muchos fans se ilusionaron con su regreso a Club Chivas.

Sin embargo, el futbolista mandó un mensaje que rompió con todas las ilusiones, pues dejó claro que aún no tiene definido su futuro, por lo que su regreso a Club Chivas no sería algo inmediato y no está ni cerca de llegar.

Además, recalcó, que todavía se está recuperando de su lesión en la rodilla. En ese sentido, tiene que recuperarse al 100% para poder tomar una decisión.

“No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente. Que tengan un buen día. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Chicharito Hernández sobre su retiro en Club Chivas

En entrevista con Hugo Sánchez, Chicharito Hernández dejó ver que su retiro no es algo que le ocupe ahora, ni tampoco sabe si será en Club Chivas.

“No sé si me vaya a retirar en Chivas, hoy me enfoco en el presente, si no se da una segunda etapa con Chivas, espero que la gente se quede con lo bonito de la primera etapa”, dijo.

Luego de su lesión que lo dejó fuera durante varias semanas, Chicharito solo tenía algo claro, quería seguir jugando aunque no sabía en qué equipo.

Chicharito Hernández tras su salida de LA Galaxy

Luego de que se diera a conocer que Chicharito Hernández dejaría de ser jugador de LA Galaxy, el futbolista escribió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Y es que, fueron 4 años los que se mantuvo en el equipo, por lo que mandó un mensaje a los fans por el apoyo que le brindaron.

“La vida se vuelve más emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo LA Galaxy” escribió.

