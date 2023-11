Checo Pérez quien fue subcampeón de la Fórmula 1, emitió una serie de declaraciones donde habló mal de Chicharito Hernández y tras ello el delantero mexicano ya le respondió y hasta lo invitó a un reto.

Y esque Checo Pérez tras finalizar en el podio en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Red Bull dio de que hablar tras emitir unas declaraciones no gratas en contra de Chicharito Hernández. Tras ello el exjugador del Galaxy ya le respondió y hasta le lanzó un reto.

¿Qué dijo Checo sobre Chicharito Hernández?

Tras subir al podio el Gran Premio de Las Vegas, Checo Pérez habló sobre Chicharito Hernández, donde despreció su nivel futbolístico y añadió que si él fuera futbolista haría un buen papel como jugador de la MLS.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol” mencionó Checo

Cabe mencionar que actualmente Chicharito se mantiene sin equipo tras su salida de LA Galaxy, equipo en el cual quedó a deber.

Chicharito Hernández le respondió a Checo Pérez y lo invitó a un reto

Después de las declaraciones de Checo Pérez sobre Chicharito Hernández, éste ya le respondió y hasta lo invitó a un reto, asegurando que él podría ser mejor piloto de la Fórmula 1 que Sergio jugando futbol.

“Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor” comenzó diciendo Chicharito.

Por otra parte el exjugador del Galaxy destacó que él podría ser mejor piloto de Fórmula 1 que el mismo Checo Pérez.

“Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica”. agregó Javier.

