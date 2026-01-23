La Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 y uno de los primeros duelos amistosos del año son contra Bolivia y Panamá, pero algo que sorprendió a los aficionados es que previo al duelo contra los panameños los jugadores salieron con una nueva línea retro de Adidas.

La línea retro de Adidas, inspirada en México 86, de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 incluye jersey, chamarra y pants, los cuáles ya se encuentran a la venta en la página de la marca con los siguientes precios.

Jersey: 2,499 pesos

Chamarra: 3,999 pesos

Pants: 1,999 pesos

Por lo que los aficionados que quieran adquirir la línea retro de Adidas inspirada en México 86, tendrán que sacar la cartera si quieren tener toda la colección.

Chamarra Selección Mexicana: ¿Cuánto cuesta la línea retro de Adidas para el Mundial 2026? (Captura)

¿Cómo es la línea retro de Adidas de la Selección Mexicana?

Más allá del precio, la línea retro de Adidas hace honor a lo usado por la Selección Mexicana hace casi 4 décadas, pues lucen los logos de la marca y la FMF de aquella época, así como el diseño original con el cuello polo y las franjas de los hombros en color blanco.

Un detalle para resaltar es que la línea retro de Adidas contará con el número 9, usado por Hugo Sánchez, en el jersey, así como el nombre “México”, en lugar del apellido del astro mexicano y respetando la tipografía original.

Línea retro de Adidas de la Selección Mexicana. (captura)

Cabe mencionar que la colección retro de la marca de la Selección Mexicana no es la única pieza que lanzarán, ya que con motivo del Mundial 2026, harán lo mismo con otras selecciones que viste Adidas.

Chamarra Selección Mexicana: ¿Cuánto cuesta la línea retro de Adidas para el Mundial 2026? (captura)

¿Cuándo será el próximo partido de México?

Luego de que México enfrente a Panamá en partido amistoso, el conjunto Tricolor tendrá otra prueba ante Bolivia, rival que tiene aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

El partido México vs Bolivia iniciará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, el próximo domingo 25 de enero y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.