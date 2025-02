¿Quién es Jaime Muguiro Domínguez? Se trata del nuevo CEO de Cemex, luego de que se confirmó la salida de Fernando González Olivieri, quien estuvo en el cargo durante los últimos 35 años.

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer el nombramiento de su nuevo director general, sobre quien Rogelio Zambrano, presidente del consejo de administración de la misma, expresó su total confianza.

Pero, ¿quién es Jaime Muguiro Domínguez? Te contamos los siguientes detalles en torno al nuevo CEO de Cemex que asumirá el puesto a partir del próximo 1 de abril:

¿Quién es Jaime Muguiro Domínguez?

¿Qué edad tiene Jaime Muguiro Domínguez?

¿Quién es la esposa de Jaime Muguiro Domínguez?

¿Qué signo zodiacal es Jaime Muguiro Domínguez?

¿Cuántos hijos tiene Jaime Muguiro Domínguez?

¿Qué estudió Jaime Muguiro Domínguez?

¿En qué ha trabajado Jaime Muguiro Domínguez?

Cemex (Cemex)

Jaime Muguiro Domínguez es un ejecutivo que ha logrado destacarse en la industria de la construcción gracias a que cuenta con varios años de experiencia en el sector, la mayoría de ellos con Cemex.

Dentro de la firma mexicana de cementos, el directivo de origen español ha desempeñado varios papales que le sirvieron para ser contemplado como el nuevo CEO, ante la salida de Fernando González Olivieri.

De acuerdo con lo informado por Cemex, Jaime Muguiro Domínguez asumirá el puesto de CEO a partir del próximo 1 de abril, ante lo cual se dijo entusiasmado de “continuar construyendo un mejor futuro”.

Jaime Muguiro Domínguez (Especial)

A pesar de que no existe un perfil curricular en el que se aborden detalles como la fecha de nacimiento de Jaime Muguiro Domínguez, en reportes periodísticos se establece que el nuevo CEO de Cemex tiene 56 años de edad.

Los detalles del entorno familiar de Jaime Muguiro Domínguez no son de conocimiento público, por lo que no se tienen datos sobre su familia y no se sabe quién es su esposa o su estado civil.

Dado que no se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento del nuevo CEO de Cemex y se desconoce cuándo celebra su cumpleaños, tampoco es posible establecer su signo zodiacal.

Siguiendo la misma lógica de la ausencia de detalles relacionados con su entorno personal, no se tiene conocimiento con respecto a la familia y hijos de Jaime Muguiro Domínguez.

En cuanto a la formación académica de Jaime Muguiro Domínguez, los perfiles curriculares de consulta pública establecen que el nuevo CEO de Cemex estudió lo siguiente:

Licenciatura en Derecho en la Universidad CEU San Pablo

Máster en Tributación Internacional y Derecho Tributario en el Centro de Estudios Financieros

Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Administración Sloan del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

En cuanto a los trabajos en los que ha estado Jaime Muguiro Domínguez, en su perfil de la plataforma LinkedIn se expone que ha ocupado varios cargos en la misma empresa cementera, a la cual ingresó en 1996.

Incluso, en dicho espacio se puede observar que el nuevo CEO de Cemex, únicamente tuvo un par de trabajos previos a formar parte de la empresa mexicana, como se muestra a continuación:

Presidente de Cemex Estados Unidos, cargo que ocupó antes de ser nombrado CEO de la empresa

Director General de Cemex Latam Holdings

Liderazgo de operaciones regionales en Cemex

Director de Materiales Pesados de Construcción del Noreste

Gerente de Planificación Estratégica

Director de Proyectos, División de Hormigón Premezclado y Agregados

Abogado en Fiscalidad Internacional y Asesoría Fiscal en la firma Arthur Andersen & Cía

Oficial de Infantería en el Ejército Español

Jaime Muguiro Domínguez, el nuevo CEO de Cemex

La mañana del lunes 10 de febrero, Cemex difundió un comunicado en el que dio a conocer que Fernando González Olivieri, tomó la decisión de retirarse de su cargo de director General, en el cual estuvo por 35 años.

Ante la salida del CEO, se detalló, el Consejo de Administración de Cemex tomó la decisión de nombrar a Jaime Muguiro Domínguez como nuevo Director General, lo cual se resaltó, iniciará desde el 1 de abril de 2025.

Sobre la salida de Fernando González Olivieri, el presidente del Consejo de Administración de Cemex, Rogelio Zambrano, afirmó que guió a la firma a grandes éxitos y la consolidó como una empresa líder en sostenibilidad.

Asimismo, dijo que bajo su mano, recuperó el grado de inversión y está lista para un crecimiento sostenido, tras lo cual expresó su confianza en Jaime Muguiro Domínguez, pues dijo que es la persona correcta.

Por su parte, el nuevo CEO de Cemex extendió un agradecimiento a Rogelio Zambrano y al Consejo de Administración por su confianza, además de que se dijo entusiasmado por los retos que le esperan por delante.