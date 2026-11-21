América prepara cambios en su estructura directiva de cara al Clausura 2027 y uno de los movimientos más importantes será el regreso de Carlos Valenzuela, quien asumirá la presidencia operativa del club después de su paso por Tigres.

De acuerdo con información de ESPN, fuentes cercanas a la institución confirmaron que Carlos Valenzuela ocupará el cargo a partir del próximo torneo, una vez que quedó desligado del conjunto regiomontano, donde trabajó durante los últimos cinco años como vicepresidente ejecutivo.

Con este movimiento, el directivo regresará a Coapa para tomar el puesto que dejó Héctor González Iñárritu, quien estuvo al frente de la presidencia operativa hasta el pasado 30 de julio.

Carlos Valenzuela ya conoce la estructura del América

Esta no será la primera etapa de Carlos Valenzuela con América, pues el directivo trabajó durante casi ocho años en la institución, donde ocupó diferentes responsabilidades dentro de la estructura administrativa.

Su primera función fue como gerente de operaciones, puesto que desempeñó de febrero de 2012 a diciembre de 2017.

Posteriormente, ascendió a director de desarrollo de negocios, cargo que ocupó desde enero de 2018 hasta septiembre de 2019, cuando concluyó su primera etapa en el club.

América tendría nuevo directivo. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Influencia de General Atlantic fue vital para el regreso de Carlos Valenzuela

Según las fuentes consultadas por ESPN, la llegada de Carlos Valenzuela al América se habría concretado a través de Luis Cervantes, country manager en México de General Atlantic.

El fondo de inversión estadounidense, con sede en Nueva York, adquirió en diciembre pasado el 49 por ciento del América, así como participaciones relacionadas con el Estadio Banorte y los terrenos del CECAP.