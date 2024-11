El futbol lleva a los aficionados a hacer muchas locuras y prueba de ello es que en un partido del Racing Club arrojaron cenizas de un familiar desde la tribuna.

El video circuló en redes sociales y se hizo viral el momento exacto en el que unos hinchas arrojaron las cenizas de su padre por amor a su equipo que es el Racing Club.

Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede algo así pues en 2022 otro grupo de aficionados tiraron cenizas de una persona en un partido del Racing Club.

Cabe mencionar que el Racing Club acaba de coronarse campeón de la Copa Sudamericana tras enfrentarse ante el Cruzeiro y vencerlo 3-1 en la final.

Aficionados tiran cenizas en partido del Racing Club

Ya se volvió algo común que las personas rindan ‘honor’ a sus familiares arrojando sus cenizas en un partido del equipo de sus amores y los fans del Racing Club son muy conocidos por eso.

En redes sociales circuló un video en el cual se puede ver como unos fans del Racing Club sacan una bolsa de plástico en la cual traen las cenizas de su padre para aventarlas al estadio.

Lo que llamó la atención es que los restos cayeron en la parte de abajo donde se encontraba la tribuna y a muchos les pareció absurdo ya que no cayó en el campo sino a otras personas.

“Un montón, toda transpirada y que me caigan cenizas, me muero”, “Pobre gente y pobre destino final del difunto”, “Nadie les aviso que es muy probable que no quede en la cancha y que se vaya a varias casas... con la cantidad de gente que había abajo”, se leían en los comentarios del video.

"Racing":



Por estos hinchas que tiraron las cenizas del padre desde la tribuna. pic.twitter.com/RwfZvvzmNM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 26, 2024

Fan lleva la calavera de su abuelo a la final del Racing Club

El pasado sábado 23 de noviembre, el Racing Club venció al Cruzeiro en la gran final de la Copa Sudamericana y se proclamó campeón del torneo.

En el partido, uno de los aficionados del Racing Club, llamado Gabriel Aranda, llevó con él la calavera de su abuelo para estar en la final donde su equipo terminó levantando el título.

“Estaba en el nicho y lo saqué para traerlo a los grandes partidos de Racing. Seguro que desde arriba está orgulloso”, explicó Gabriel Aranda sobré por qué llevaba los restos de su abuelo.