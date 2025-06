A ritmo de goles y por momentos de buen futbol, el Mundial de Clubes 2025 avanza jornada a jornada, y con él, una pegajosa canción se ha hecho famosa; te decimos quién la canta y todo lo que sabemos de ella.

Es una tradición que los grandes torneos de futbol encuentren en una canción el ritmo que le da vida y color a cada jornada, y el Mundial de Clubes 2025 no ha sido la excepción.

Canción del Mundial de Clubes 2025: ¿Quién la canta?

La canción que se ha hecho famosa junto al Mundial de Clubes 2025 se llama “Freed from Desire”, convertida en un himno futbolístico para los aficionados, que fue presentada por la FIFA como parte de la campaña “Muestra al mundo tu pasión”.

Gala es la cantante y compositora italiana pop que interpreta “Freed from Desire”, una canción ya emblemática en la cultura del futbol.

¿Cuándo se lanzó la canción del Mundial de Clubes 2025?

Contrario a lo que pudiera pensarse, el lanzamiento original de “Freed from Desire” remite a muchos años atrás, convertida en un éxito de eurodance en voz de la italiana Gala, pero que ha recuperado su fuerza en el Mundial de Clubes 2025.

Lanzada en 1996, la canción del Mundial de Clubes 2025 fue compuesta por Gala Rizzatto junto a Filippo Andrea Carmeni y Maurizio Molella, y arrasó en las pistas de baile y los rankings europeos.

Vital en el éxito de “Freed from Desire” es su pegajozo estribillo “na-na-na-na-na-na”, además de frases como “He’s got his strong beliefs”.

La actual canción del Mundial de Clubes 2025 alcanzó el número uno en países como Italia, Francia, Bélgica, España y Dinamarca, y llegó al puesto dos en el Reino Unido en 1997.

¿Por qué se hizo famosa la actual canción del Mundial de CLUBES 2025?

“Freed from Desire” se hizo famosa cuando los aficionados ingleses al futbol la reversionaron por “Harry Maguire, your defense is terrifying”, por los múltiples errores del defensor.

Más tarde, en la Eurocopa 2016, los fans de Irlanda del Norte convirtieron el tema en un himno improvisado para alentar a su selección.

En el Mundial de Catar 2022, selecciones como Inglaterra, Suiza y Polonia la eligieron para celebrar goles, mientras que en la final de la Euro femenina 2022 sonó en el estadio de Wembley.

La FIFA revive otro éxito musical para el Mundial de Clubes 2025

Además de “Freed from Desire”, la FIFA presentó una nueva y potente versión del legendario himno de Queen “We Will Rock You" como otra canción oficial del Mundial de Clubes 2025.

La nueva versión es interpretado por el cubano-estadounidense Pitbull y producido por RedOne, el tema fusiona el mundo del futbol y la música para poner en valor el poder de unión de este deporte.

“We Will Rock You" es un grito de guerra tanto para los aficionados como para los jugadores, que se reproducirá en los 63 partidos del Mundial de Clubes 2025.