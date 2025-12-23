Una histórica franquicia de la NFL podría sorprender a todos debido a que dejaría su actual estadio para construir uno nuevo.

Se trata de los Kansas City Chiefs de la NFL, quienes podrían abandonar el Arrowhead Stadium y comenzar a construir un nuevo estadio en el condado de Wyandotte, Kansas.

Aunque dicha locación se encuentra cerca de la ciudad de Kansas City, el nuevo recinto se encontraría fuera de la línea estatal de Missouri y dentro de la de Kansas.

Aunque los Kansas City Chiefs de la NFL tendrían nueva casa, es importante mencionar que no han sido los únicos en la historia del deporte, pues otros equipos han tomado la misma decisión en el pasado.

Chiefs se va del Arrowhead y estrenará estadio en 2031.

Legisladores de Kansas aprobaron financiarlo con 4 mil 400 millones de dólares, techado y listo en 2031.

Estará en el condado de Wyandotte y su nuevo campo de prácticas en Olathe, ambas locaciones al lado oeste de la ciudad. pic.twitter.com/SoVTRwG90M — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 23, 2025

Los equipos de la NFL suelen hacer su cambio de estadio con el propósito de alcanzar un mercado más grande, mejores situaciones financieras y fiscales, buscar mayores ingresos de taquilla, entre otros beneficios.

Otros equipos de dicho deporte que han hecho lo mismo que planean Kansas City Chiefs son los siguientes:

De Decatur Staleys a Chicago Bears en 1921.

De Portsmouth Spartans a Detroit Lions en 1934.

De Boston Redskins a Washington Redskins en 1937.

De Cleveland Rams a Los Angeles Rams en 1946.

De Chicago Cardinals a Saint Louis Cardinals en 1960.

De Oakland Raiders a Los Angeles Raiders en 1982.

De Baltimore Colts a Indianapolis Colts en 1984.

De Saint Louis Cardinals a Phoenix Cardinals en 1988.

De Los Angeles Rams a Saint Louis Rams en 1995.

De Los Angeles Raiders a Oakland Raiders en 1995.

De Cleveland Browns a Baltimore Ravens en 1996.

De Houston Oilers a Tennessee Oilers en 1997.

De Saint Louis Rams a Los Angeles Rams en 2016.

De San Diego Chargers a Los Angeles Chargers en 2017.

De Oakland Raiders a Las Vegas Raiders en 2020.

¿En qué beneficiará el nuevo estadio a los Kansas City Chiefs?

El conjunto de Kansas City Chiefs de la NFL tendrá el beneficio de que su nuevo estadio será financiado en un 70% por el estado, en caso de que las instancias reguladoras lo aprueben.

El nuevo estadio de los Kansas City Chiefs tendrá un techo retráctil para poder ser utilizado durante todo el año en conciertos, partidos de futbol americano colegial e incluso albergar un Super Bowl.