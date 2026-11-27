Brahim Díaz aseguró su continuidad con el Real Madrid al renovar su contrato hasta junio de 2031, consolidando su lugar dentro del proyecto deportivo del club español.

El futbolista marroquí de 27 años de edad, que llegó a la institución en 2019, ha sido parte de una generación que ha contribuido a la obtención de múltiples títulos nacionales e internacionales.

La extensión de su vínculo se suma a la estrategia del Real Madrid de garantizar la permanencia de varios de sus jugadores jóvenes más destacados, con la intención de mantener una base competitiva a largo plazo.

Títulos de Brahim Díaz como jugador del Real Madrid

Brahim Díaz suma seis temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid, equipo con el que está a punto de llegar a los 200 partidos oficiales.

Estos son los títulos de Brahim Díaz con el Real Madrid:

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

2 títulos de LaLiga

2 Supercopas de España

Real Madrid aseguró a Brahim Díaz como parte de su plantilla (@realmadrid)

¿Por qué renovó Brahim Díaz con el Real Madrid?

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Real Madrid destacó la calidad de Brahim Díaz, razón por la que seguirá con el club más ganador de España.

(Brahim Díaz) Es internacional con Marruecos, selección con la que ha disputado 36 partidos y marcado 15 goles. Fue el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones 2025!" Real Madrid

Esto dijo Brahim Díaz sobre su renovación con el Real Madrid

Brahim Díaz reaccionó en sus redes sociales tras renovar su contrato con el Real Madrid hasta el año 2031, confirmando que sigue viviendo un sueño como futbolista.