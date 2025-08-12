Imagine ver a los Borregos del Tec de Monterrey en el futbol americano de la NCAA, pues en internet hay una teoría al respecto. Pero, ¿podría ser real?

El futbol americano colegial de la NCAA es algo muy importante para la gente de Estados Unidos. Para muchos mejor que la NFL, y sí, los Borregos del Tec de Monterrey se podría decir que están en el mismo nivel.

Y es que existen muchos equipos en el colegial, más que en el profesional, y al ser de una localidad en específico, los aficionados se pueden identificar más fácil.

Por lo menos, y dejo a un lado a muchos, hay 130 universidades en la Division 1, que es en donde están los más importantes.

¿Borregos del Tec de Monterrey al futbol colegial de NCAA? Desde Estados Unidos ya lanzaron insólita propuesta

El futbol americano en México no es tan popular, si bien hay liga universitaria, no está al mismo nivel que en Estados Unidos y menos el de la NCAA.

Además, en el país azteca no hay futbol americano profesional, por lo que los jugadores del Tec de Monterrey no pueden explotar todo su potencial. Con base en eso, veamos la teoría de internet.

La Divison 1 de la NCAA se divide en varias conferencias: SEC, Big Ten, ACC, PAC-12 entre muchas otras. Pero nos enfocaremos en la de PAC-12.

Esta, Pac-12, ha sufrido varias bajas de equipos, ya que en busca de mejores contratos televisivos se fueron al Big Ten o al SEC.

Como se quedaron con pocas universidades, se pusieron a llenar sus plazas, por supuesto dentro de Estados Unidos, pero esta teoría, dice que los Borregos serían una muy buena opción para entrar.

¿Los Borregos del Tec de Monterrey podrían jugar en la NCAA?

De manera rápida, los Borregos del Tec de Monterrey no podrían jugar en el futbol colegial de la NCAA. Hay varias razones, pero la principal es que es una liga cerrada para los equipos de Estados Unidos y Canadá.

Otra es la situación geopolítica que viven ambos países. Seguramente al presidente de Estados Unidos no le gustaría esta situación. Por último, pero no menos importante es la enorme distancia que hay entre universidades.