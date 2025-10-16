El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las televisoras quieren armar el mejor elenco posible de cara a la próxima Copa del Mundo, por lo que uno de los nombres que más ha sonado es el de Enrique el “Perro” Bermúdez, quien tendría un nuevo hogar.

Y es que ha pasado ya un año desde que el Perro Bermúdez anunció su salida de Televisa luego de formar parte de la empresa durante aproximadamente 47 años y pese a ello, el narrador no ha firmado con ninguna televisora.

Ahora parece que el legendario comentarista ya tiene una nueva casa rumbo al Mundial 2026 y no es ni TV Azteca, ni mucho menos Televisa, la empresa en la que estuvo por casi 50 años durante su larga trayectoria por los medios de comunicación.

¡Bombazo en los foros! El Perro Bermúdez estrenaría televisora de cara al Mundial 2026

Hace unas semanas habían surgido rumores de que el Perro Bermúdez podría llegar a TV Azteca como parte del elenco que prepara la televisora rumbo al Mundial 2026, sin embargo, dichas palabras quedaron en el aire y no se concretó nada.

Sin embargo, parece que el Perro Bermúdez sí o sí quiere estar en el próximo Mundial 2026, pues el periodista Miguel Ángel Arizpe reveló que Enrique está en negociaciones con Tubi para unirse a Fox.

“Me enteré que Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como “El Perro”, está avanzando sus negociaciones con Fox Tubi. Sé que esto ya se había comentado por ahí, pero aquí el tema es que tras 560 años y 9 meses de trabajar en Televisa y donde era su casa fiel y eterna, ahora se irá a otra televisora”, mencionó la fuente sobre el Perro Bermúdez.

El periodista mencionó que pese a la lealtad que tuvo el Perro Bermúdez con Televisa, el narrador por fin decidió cambiar de aires e irse a otra televisora: “Ojalá sí llegue Enrique con mi amigo Santiago Fourcade a Tubi”, añadió Miguel Ángel Arizpe.

¿Por qué el Perro Bermúdez no había firmado antes con otra televisora?

El Francotirador reveló que el Perro Bermúdez había firmado una cláusula de exclusividad con Televisa para que no pudiera moverse a otra empresa en el lapso de un año.

Por lo que ahora que ya venció dicha cláusula, el Perro Bermúdez podrá irse a donde él decida sin importar las críticas.