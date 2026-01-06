FC Barcelona vs Athletic se miden el miércoles 7 de enero en la semifinal de la Supercopa de España 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

En la otra semifinal de la Supercopa de España 2026, Atlético de Madrid vs Real Madrid se enfrentan el jueves 8 de enero.

FC Barcelona vs Athletic: Pronóstico de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona es favorito para derrotar a Athletic en la semifinal de la Supercopa de España 2026, y el pronóstico es que el equipo culé ganará 3-1 al cuadro de Bilbao.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Athletic

FC Barcelona vs Athletic: Posibles alineaciones de la Supercopa de España 2026

Estas son las posibles alineaciones de la semifinal de la Supercopa de España 2026, FC Barcelona vs Athletic.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí y Gerard Martín

Mediocampistas: Balde, Eric García, Pedri y Lamine Yamal

Delanteros: Fermín, Raphinha y Lewandowski

Athletic

Portero: Simón

Defensas: Areso, Vivian, Paredes y Lekue

Mediocampistas: Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet y Nico Williams

Delantero: Berenguer

FC Barcelona vs Athletic: Fecha y hora para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

El miércoles 7 enero de 2026 arrancan las semifinales de la Supercopa de España 2026, con el partido FC Barcelona vs Athletic, en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

FC Barcelona vs Athletic: ¿Dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Athletic.

Partido: FC Barcelona vs Athletic

Fase: Semifinal

Torneo: Supercopa de España 2026

Fecha: Miércoles 7 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

Transmisión: SKY Sports

¿Por qué juegan FC Barcelona y Athletic la Supercopa de España 2026?

FC Barcelona y Athletic son dos de los cuatro equipos que disputan la fase final de la Supercopa de España 2026.

El FC Barcelona clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser campeón de La Liga y Copa del Rey 2024/25

Athletic clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser cuarto lugar en La Liga 2024/25

¿Quién ganó la Supercopa de España 2025?

El FC Barcelona ganó la Supercopa de España 2025 venciendo en la Final al Real Madrid; en la semifinal eliminó al Athletic.

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España: