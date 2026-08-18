La Jornada 1 de LaLiga, enfrenta al Atlético de Madrid vs Málaga este miércoles 19 de agosto a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Málaga
- Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
Atlético de Madrid vs Málaga: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga
Atlético de Madrid vs Málaga juegan en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 19 de agosto.
Atlético de Madrid vs Málaga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga?
La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Málaga por la jornada 1 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Málaga
- Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports