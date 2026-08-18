La Jornada 1 de LaLiga, enfrenta al Atlético de Madrid vs Málaga este miércoles 19 de agosto a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Málaga

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026

Fase: Jornada 1

Torneo: LaLiga

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

Atlético de Madrid vs Málaga: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Málaga juegan en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 19 de agosto.

Atlético de Madrid vs Málaga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Málaga por la jornada 1 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Málaga: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 1 de LaLiga? (Jose Breton / AP)