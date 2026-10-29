Pumas vs Tigres chocan en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 2 de octubre a las 19:00 horas por TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

Transmisión: TUDN, ViX y YouTube

Pumas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 2 de octubre de 2026 inicia la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, día en que se miden Pumas vs Tigres.

Pumas vs Tigres: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Tigres en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pumas vs Tigres podrá verse a través de las señales de TUDN, ViX y TUDN.