Athletic vs FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 27 de LaLiga. La cita es el sábado 7 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.

Partido: Athletic vs FC Barcelona

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

Athletic vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de la Jornada 27 de LaLiga

Athletic vs FC Barcelona se medirán el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 27 LaLiga a las 14 horas.

Athletic vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 27 de LaLiga

Sky Sports transmitirá el partido Athletic vs FC Barcelona, el sábado 7 de marzo a las 14 horas.

Athletic vs FC Barcelona: Fecha, horario y canal para ver el partido de LaLiga. (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegan Athletic y FC Barcelona a la Jornada 27 de LaLiga?

Con 64 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 26, FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal.

Athletic llega al juego contra FC Barcelona tras empatar 1-1 con Rayo Vallecano en la Jornada 26 de LaLiga.

El equipo rival de los blaugranas se quedó con 35 puntos en el noveno lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar si quiere seguir escalando posiciones.