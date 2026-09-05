Athletic vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 4 de LaLiga. El pronóstico es triunfo colchonero en la cancha del Estadio San Mamés.
El Atlético de Madrid es tercero de LaLiga con 7 puntos, mientras que Athletic suma 3 puntos en el lugar 12 del torneo.
Athletic vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga
El pronóstico del partido Athletic vs Atlético de Madrid es victoria 3-1 del equipo visitante en la Jornada 3 de la LaLiga.
Pronóstico: Athletic 1-3 Atlético de Madrid.
Athletic vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Athletic vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de LaLiga.
Athletic
- Portería: Álex Padilla
- Defensa: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche
- Centrocampistas: Beñat Prados, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet
- Delantera: Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta
Atlético de Madrid
- Portería: Jan Oblak
- Defensa: Marc Pubill, “Cuti” Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo
- Centrocampistas: Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Koke y Álex Baena
- Delantera: Antoine Griezmann y Julián Álvarez
Hora y canal del partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de La Liga
Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio San Mamés
- Transmisión: SKY Sports