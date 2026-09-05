Athletic vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 4 de LaLiga. El pronóstico es triunfo colchonero en la cancha del Estadio San Mamés.

El Atlético de Madrid es tercero de LaLiga con 7 puntos, mientras que Athletic suma 3 puntos en el lugar 12 del torneo.

Athletic vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

El pronóstico del partido Athletic vs Atlético de Madrid es victoria 3-1 del equipo visitante en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: Athletic 1-3 Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Athletic vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de LaLiga.

Athletic

Portería: Álex Padilla

Defensa: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche

Centrocampistas: Beñat Prados, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet

Delantera: Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta

Atlético de Madrid

Portería: Jan Oblak

Defensa: Marc Pubill, “Cuti” Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo

Centrocampistas: Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Koke y Álex Baena

Delantera: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Hora y canal del partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de La Liga

Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.