Athletic vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 4 de LaLiga. El pronóstico es triunfo colchonero en la cancha del Estadio San Mamés.

El Atlético de Madrid es tercero de LaLiga con 7 puntos, mientras que Athletic suma 3 puntos en el lugar 12 del torneo.

Athletic vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

El pronóstico del partido Athletic vs Atlético de Madrid es victoria 3-1 del equipo visitante en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: Athletic 1-3 Atlético de Madrid.

Athletic vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Athletic vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 4 de LaLiga.

Athletic

  • Portería: Álex Padilla
  • Defensa: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche
  • Centrocampistas: Beñat Prados, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet
  • Delantera: Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta

Atlético de Madrid

  • Portería: Jan Oblak
  • Defensa: Marc Pubill, “Cuti” Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo
  • Centrocampistas: Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Koke y Álex Baena
  • Delantera: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Hora y canal del partido Athletic vs Atlético de Madrid en la Jornada 4 de La Liga

Athletic vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: sábado 5 de septiembre, 8:15 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Athletic vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio San Mamés
  • Transmisión: SKY Sports