Valencia vs FC Barcelona disputan la Jornada 4 de LaLiga. El pronóstico 3-1 en la cancha del Estadio Mestalla.

Valencia vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Valencia 1-3 FC Barcelona es el pronóstico en la Jornada 4 de la LaLiga.

Pronóstico: Valencia 1-3 FC Barcelona

Valencia vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Elche vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 2 de LaLiga.

Valencia

  • Portero: Stole Dimitrievski
  • Defensas: José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Arnau Martínez y Pablo Maffeo
  • Mediocampistas: Pepelu, Filip Ugrinić y Javi Guerra
  • Delanteros: Ryunosuke Sato y Hugo Duro
Lamine Yamal será un peligro constante para el Valencia
Lamine Yamal será un peligro constante para el Valencia

FC Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde
  • Mediocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, Fermín López y Karim Adeyemi
  • Delantero: Lamine Yamal

Hora y canal del partido Valencia vs FC Barcelona en La Liga

Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 4 de LaLiga: domingo 6 de septiembre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Valencia vs FC Barcelona
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Mestalla
  • Transmisión: SKY Sports