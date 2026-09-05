Valencia vs FC Barcelona disputan la Jornada 4 de LaLiga. El pronóstico 3-1 en la cancha del Estadio Mestalla.
Valencia vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga
Valencia 1-3 FC Barcelona es el pronóstico en la Jornada 4 de la LaLiga.
Pronóstico: Valencia 1-3 FC Barcelona
Valencia vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Elche vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 2 de LaLiga.
Valencia
- Portero: Stole Dimitrievski
- Defensas: José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Arnau Martínez y Pablo Maffeo
- Mediocampistas: Pepelu, Filip Ugrinić y Javi Guerra
- Delanteros: Ryunosuke Sato y Hugo Duro
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, Fermín López y Karim Adeyemi
- Delantero: Lamine Yamal
Hora y canal del partido Valencia vs FC Barcelona en La Liga
Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 4 de LaLiga: domingo 6 de septiembre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Valencia vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Mestalla
- Transmisión: SKY Sports