Adalberto “Coco” Carrasquilla fue confirmado por la Selección de Panamá para el Mundial 2026 pese a sufrir una lesión en la final de la Liga MX con Pumas.

Luego de perder contra Cruz Azul el título del Clausura 2026, Coco Carrasquilla compartió un mensaje en sus redes sociales, aunque no sobre Pumas como muchos esperarían.

¿Qué dijo Coco Carrasquilla tras perder la final de la Liga MX con Pumas?

Coco Carrasquilla publicó una carta de agradecimiento por su convocatoria con la Selección de Panamá para el Mundial 2026, sin embargo, no mencionó a Pumas en la publicación.

El futbolista panameño salió lesionado de la final de la Liga MX luego de una falta que recibió de José Paradela que lo obligó a salir de cambio del partido contra Cruz Azul.

Pese a ello, Coco Carrasquilla fue convocado al Mundial 2026 con Panamá, aunque se olvidó de Pumas, ya que evitó mencionarlos en el documento que compartió.

“De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo. Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”. Coco Carrasquilla, futbolista de Panamá.

Coco Carrasquilla deja atrás la final con Pumas y festeja su convocatoria al Mundial 2026. (captura)

¿A quién enfrentará Coco Carrasquilla en el Mundial 2026?

Coco Carrasquilla perdió la final de la Liga MX con Pumas, pero eso no evitó su felicidad por asistir al Mundial 2026 representando a la Selección de Panamá.

Coco Carrasquilla jugará su primera Copa Mundial de la FIFA y lo hará enfrentando a Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.