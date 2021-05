México.- El chileno Arturo Vidal, quien acaba de ser campeón de la Serie A con el Inter de Milán, reiteró que le gustaría jugar para el Club América.

Al ser cuestionado sobre sus planes ahora que su vuelta al continente americano está cerca, Arturo Vidal no dudó en poner al Club América como uno de sus destinos predilectos.

Asimismo, el Rey Arturo afirmó que le gustaría vestir las camisetas de equipos como Flamengo, Colo Colo y Boca Juniors , clubes grandes del continente americano.

“Cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me de jugar en alguno, quiero seguir acá, pelear por la Champions”

Arturo Vidal