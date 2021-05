El Club América obtuvo un sorprendente y doloroso resultado en su visita al Estadio Hidalgo, donde cayó 3-1 ante el CF Pachuca, en lo que fue el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2021.

Los goles de los Tuzos fueron obra de Erick Aguirre, Felipe Pardo y Luis Gerardo Chávez, mientras que por el América anotó Leo Suárez.

América llegó a la llave como el segundo lugar del torneo, uno de los equipos más regulares de la temporada regular. Por su parte, Pachuca llegó como octavo lugar, a través del repechaje, donde venció a Chivas.

No cabe duda de que es un resultado sorpresivo, no tanto por la victoria de Pachuca en su casa, sino por la contundencia y ventaja con la que se llevó el partido; sin embargo, el América no está muerto.

¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales?

El América tendrá que hacer un partido casi perfecto si quiere remontar ante Pachuca y así avanzar a las semifinales del Guard1anes 2021.

Primero que todo deberá ganar el partido por una diferencia de dos goles, algo que no luce descabellado, pero será clave que no reciba más de un gol del visitante. Es decir, en caso de que el marcador termine 2-0 o 3-1, América pasará a la siguiente ronda gracias a la posición en la tabla.

Sin embargo, si Pachuca logra anotar dos goles en la cancha del Estadio Azteca, entonces el América se verá obligado a ganar el duelo por una diferencia de tres goles, es decir, 5-2, 6-3, 7-4 y así sucesivamente.

Guillermo Ochoa recibió críticas de la afición (Ulises Naranjo / Mexsport)

¿Qué necesitan Cruz Azul, Rayados y Puebla para avanzar a las semifinales?

América no es el único equipo necesitado en estos cuartos de final, también se encuentran Cruz Azul, Rayados y Puebla.

Cruz Azul perdió 2-1 en Toluca, por lo que necesita ganar 1-0 o 2-1 en el Azteca para avanzar a las semifinales. Si recibe dos goles, entonces deberá ganar el partido por dos goles.

Puebla cayó 1-0 ante Atlas, por lo que necesita ganar al menos 1-0 en el Cuauhtémoc; en caso de recibir gol del Atlas, entonces necesitará ganar por dos goles.

Por último, Rayados perdió 2-1 ante Santos en Torreón, por lo que necesita ganar 1-0 o 2-1 en el BBVA para conseguir su pase. Si recibe dos goles, entonces deberá ganar el partido por dos goles.