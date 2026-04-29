El Atlético de Madrid vs Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Champions League, este miércoles 29 de abril en el Metropolitano.

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Así fue el Atlético de Madrid vs Arsenal en la Champions League 2026

El Atlético de Madrid vs Arsenal dejaron la definición de la serie semifinal de la Champions League para el partido de vuelta, después de un partido intenso en la cancha de los colchoneros.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 44: Viktor Gyökeres adelanta de penalti al Arsenal vs Atlético de Madrid

Minuto 56: Julián Álvarez empata el partido también por la vía del penalti

Julián Álvarez anotó el gol del empate (Manu Fernandez / AP)

¿Qué necesitan Atlético de Madrid y Arsenal para avanzar a la Final de la Champions League 2026?

Después del empate en la ida de semifinales de la Champions League, te contamos qué necesitan Atlético de Madrid y Arsenal para avanzar a las final.

En las semifinales de la Champions League, si el marcador global está empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos.

Si persiste la igualdad, el ganador se decide en tanda de penaltis. La regla del gol de visitante no aplica.

Arsenal y Atlético de Madrid necesitan ganar el partido de vuelta de las semifinales, en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para alcanzar la final.

Viktor Gyokeres había adelantado al Arsenal (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo juegan Arsenal vs Atlético de Madrid la vuelta de las semifinales de la Champions League?

Arsenal vs Atlético de Madrid se volverán a encontrar en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2026, el martes 5 de mayo a las 13 horas en la cancha del equipo inglés.