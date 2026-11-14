Rafael Márquez afirmó este viernes 13 de noviembre que el nivel de Armando León lo ha sorprendido y por eso fue convocado a la Selección Mexicana.

Armando León fue integrado por primera vez a la Selección Mexicana, y Rafael Márquez explicó en conferencia de prensa previa a la serie de Nations League ante Jamaica, las razones del llamado.

El estratega mexicano aclaró que le ha dado seguimiento a Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia desde hace dos meses, previo a convocarlo para integrarse al Tricolor.

Le dimos seguimiento, nos ha sorprendido (Armando León). Creo que tengo un grupo de trabajo en el cuál todos son unos profesionales" Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez confía en que Armando León responda con la Selección Mexicana

Rafael Márquez destacó las decisiones que toma junto a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana, no son improvisadas, y reveló que el analista Carles Planchart fue quien acercó los primeros reportes sobre Armando León.

Si ustedes investigan un poco más quién es Carles Planchart, es el que nos dio la información acerca de él (Armando León), le dimos seguimiento", Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

Jugar en Europa no garantiza ser convocado a la Selección Mexicana

Rafael Márquez descartó que jugar en Europa, como lo hace Armando León, garantice ser convocado a la Selección Mexicana, y lo que realmente toma en cuenta es su nivel y lo que puede aportar al equipo.

En ese sentido, El Kaiser advirtió que buscará jugadores cuyas características vayan de acuerdo a su idea futbolística, y que nadie tendrá asegurado un lugar por jugar en el extranjero.