Anthony Joshua, boxeador británico fue hospitalizado de emergencia luego de un incidente de tránsito que causó dos muertes, de acuerdo con varios reportes.

El hecho en el que estuvo involucrado Anthony Joshua ocurrió sobre la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria, cuando el coche en el que viajaba colisionó contra un camión.

A través de redes sociales, se compartieron videos en el que se pueden apreciar vehículos destrozados y decenas de personas conmocionadas por el accidente en el que estuvo involucrado el boxeador británico.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/pQKoJzbJYv — INKWAKUZI (@inkwakuzi_) December 29, 2025

Anthony Joshua hospitalizado luego de incidente que causó dos muertes en Nigeria

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa brevemente a Anthony Joshua sin camisa y abordo de un vehículo tras el incidente ocurrido en Nigeria.

También se compartió una foto donde se aprecian las heridas leves que tuvo Anthony Joshua, mismo que fue hospitalizado de emergencia.

Pray for Anthony Joshua pic.twitter.com/ERloeoEM59 — BEST FOR YOU ✨ (@Not_hereforplay) December 29, 2025

“El excampeón de peso pesado Anthony Joshua ha sido hospitalizado tras un grave accidente de tráfico en la autopista Lagos-Ibadan, según confirmó la policía del estado de Ogun”, señalaron medios nigerianos.

Un testigo reveló que el boxeador sufrió heridas leves, mientras que otras dos personas murieron en el lugar, de acuerdo con el medio africano.

My heartfelt condolences go to Anthony Joshua and to everyone affected by this devastating accident. It is a painful reminder that tragedy does not discriminate and that loss is felt deeply regardless of status or success.



Nothing diminishes Nigeria’s global standing more than… pic.twitter.com/gl9zm8FgRY — Megami𝕩er (@djokaymegamixer) December 29, 2025

Joshua fue trasladado a un hospital para descartar cualquier complicación, todo esto mientras el pugilista se disponía a visitar a familiares en la localidad de Sagamu, al suroeste del país, fuentes aseguran que el atleta se encuentra bien.

Anthony Joshua se encuentra suspendido del boxeo

Luego del combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, ambos boxeadores fueron suspendidos de manera preventiva, tal como lo establecen los protocolos médicos del boxeo profesional, sin importar quien resultó ganador.

La suspensión de Jake Paul y Anthony Joshua es automática y obligatoria para ambos boxeadores para proteger la salud de los dos tras un combate de alta exigencia física.