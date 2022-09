André-Pierre Gignac volvió a perjudicar al Club Tigres a raíz de su decisión de no vacunarse contra el Covid-19 , perdiéndose un viaje más con el equipo a los Estados Unidos.

El Club Tigres viajará a la ciudad de Dallas, Texas, para enfrentarse al FC Dallas, sin embargo, André-Pierre Gignac no tendrá actividad pues no hizo el viaje con el equipo , debido a que no está vacunado contra el Coronavirus.

Cabe destacar que las personas que no se encuentran vacunadas, no pueden entrar a territorio estadounidense, por ello, Miguel Herrera y el Club Tigres sufrirán la baja del ariete francés para su partido amistoso ante el FC Dallas.

Gignac ya atravesó por una polémica así debido a su decisión esta temporada, pues no jugó el Juego de Estrellas de la MLS con la Liga MX por esto mismo.

Tigres regresará de los Estados Unidos para cerrar el Apertura 2022, donde buscarán meterse en la cuarta posición para calificar directo a la liguilla de la Liga MX.

Club Tigres: ¿Qué necesita para calificarse directo a la liguilla del Apertura 2022?

El Club Tigres cerrará el Apertura 2022 con la misión de ganar su último encuentro y meterse de forma directa a la liguilla del torneo, pero para ello, necesita pasar lo siguiente.

La escuadra dirigida por Miguel Herrera necesita vencer en la jornada 17 del certamen actual al Atlético de San Luis, equipo que no se la pondrá fácil, pues se mantiene vivo en la lucha por el repechaje.

Pero, Tigres tiene que ganar por 7 goles y esperar una derrota del Club Santos Laguna para superar lo hecho por el conjunto de Eduardo Fentanes.

Las probabilidades de éxito de los felinos no son muy grandes, por lo que podríamos estar viendo a la oncena regiomontana jugando en la repesca del Apertura 2022.

Club Tigres vs FC Dallas: Datos del partido

FC Dallas vs Club Tigres

Sábado 24 de septiembre a las 17:00 hrs.

