Miguel Herrera explotó contra los fanáticos del Club América el pasado sábado 3 de septiembre en conferencia de prensa tras la derrota del Club Tigres, acusándolos de “ tener memoria corta ” con todo lo que hizo por el equipo.

Miguel Herrera no se guardó nada luego de ser abucheado en el Estadio Azteca por los aficionados del Club América, pues a pesar de todo lo ocurrido anteriormente en su gestión con los azulcremas, esperaba un recibimiento más cálido ahora que es entrenador del Club Tigres.

“La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace . Al final de cuentas yo me quedo con el cariño, con el afecto que me dio este club, con lo que logré en este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño...la gente tiene una memoria muy corta” confesó ante los medios el técnico de 54 años de edad.

Herrera cosechó durante su paso por el banquillo de las Águilas dos títulos de la Liga MX , una Copa MX y un trofeo de Campeón de Campeones.

Miguel Herrera se quedó tranquilo con el rendimiento del Club Tigres frente al Club América

Migue Herrera declaró que se siente tranquilo con el rendimiento del Club Tigres a pesar de la derrota frente al Club América en la jornada 12 del Apertura 2022.

“Desafortunadamente nuestro errores ellos los capitalización bien , fue un buen partido hicimos un partido a la altura” comentó sobre el desarrollo del partido.

“Me preocuparía mucho no generar, pero generamos y en cualquier momento se va a destapar . Llegamos, pateamos al arco y tiros de equina, pero estamos llegando” sentenció.

Tigres ocupa la quinta posición de la tabla genera de la Liga MX con 21 unidades, sumando 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas durante la presente campaña.

Miguel Herrera (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Club Tigres: Siguiente partido en el Apertura 2022

Jornada 13 Apertura 2022

Club Tigres vs Deportivo Toluca

Miércoles 7 de septiembre a las 19:00 hrs.

Estadio Universitario

