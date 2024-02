Robert Dante Siboldi ya reaccionó a la sanción que recibió por patear a Willer Ditta, jugador de Cruz Azul, y lo hizo de forma ridícula, asegurando que solo dio un “paso largo”.

El miércoles 21 de febrero, la Comisión Disciplinaria dio a conocer la sanción para Robert Dante Siboldi, DT del Club Tigres, tras darle una patada a Willer Ditta.

El castigo para el entrenador de Tigres es una sanción por los tres próximos partidos del equipo, en los que no podrá estar presente en la banca.

Pero Robert Dante Siboldi ya rompió el silencio tras recibir la sanción y lo hizo dando un ridículo pretexto, aunque reconoció que se equivocó e incluso pidió disculpas.

¿Qué dijo Robert Dante Siboldi? La ridícula justificación que dio hoy en rueda de prensa

Fue este jueves 22 de febrero cuando Robert Dante Siboldi habló sobre la patada que le dio a Willer Ditta, en la trifulca que se armó en la recta final del juego Cruz Azul vs Tigres.

El DT del Club Tigres aseguró que nunca fue su intención agredir a nadie y lo que lo único que buscó al meterse en la trifulca, era calmar a los jugadores.

Indicó que justamente vio a Willer Ditta muy enojado, por lo que intentó abrazarlo para calmarlo, pero señaló que cometió el “error” de dar un “paso largo”.

“Veo que Ditta está enojado, quiero calmarlo y no se puede, se genera otro conato donde está participando, sus compañeros no pueden calmarlo, doy una zancada, quiero intervenir, para ayudar a clamar, pero doy un paso largo, me desestabilicé, me agarré de (Rodolfo) Rotondi y no me caí de milagro en la intención de apaciguarlo”, dijo.

"NUNCA QUISE AGREDIR A NADIE"🗣️



Siboldi habló sobre el incidente que tuvo durante el partido ante Cruz Azul.



Explica que dio un paso largo, pero su error fue haber intervenido. @guzmanjuegue@chaco_81@CarlosSequeyro@FerCevallosF#FSRadioMX pic.twitter.com/qDIqVHDdJP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2024

Robert Dante Siboldi recibe castigo: se perderá estos partidos del Club Tigres

Robert Dante Siboldi fue castigado con tres partidos de sanción en los que no podrá estar presente en la banca del Club Tigres.

Los partidos que el entrenador uruguayo se perderá son: