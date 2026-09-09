Álvaro Fidalgo hizo historia este 8 de septiembre al tener su primer partido de Champions League en la remontada del Betis al Lille, con un marcador de 3 a 2.

Si bien Álvaro Fidalgo se mostró muy emocionado por tener este partido de Champions League con el Betis; no olvidó todo lo que vivió en México durante su estancia en el país.

Álvaro Fidalgo juega en la victoria del Betis ante el Lille en la Champions League

El partido del Betis ante el Lille de la Champions League fue uno de los más emocionantes, el cual tuvo como extra para los mexicanos el debut de Álvaro Fidalgo en el torneo.

Álvaro Fidalgo entró de cambio al minuto 61, cuando el Betis ya le ganaba al Lille con un marcador de 3-2; el español naturalizado mexicano sustituyó a Isco Alarcón.

La entrada de Fidalgo buscó darle más estabilidad al cuadro español, el cual buscaba bajar el ritmo del partido, luego de la expulsión de Ethan Mbappé del Lille al inicio del segundo tiempo.

Sobre todo porque los franceses buscaron todas las formas de abrir el campo y, por lo menos, empatar el partido al cierre de los 90 minutos reglamentarios.

Álvaro Fidalgo recordó a México tras su primer partido en Champions League

En entrevista luego de la victoria ante el Lille, Álvaro Fidalgo se mostró emocionado por su primer partido de Champions, dedicándole unas palabras a México.

Por un lado Álvaro Fidalgo mencionó que siempre estuvo preparado por su le tocaba entrar a jugar en la Champions League, agradeciendo a todos los mexicanos que lo han apoyado.

De acuerdo con el jugador del Betis, no hubiera llegado tan lejos de no ser por el apoyo recibido por la afición mexicana que siempre lo impulsó.

Además recordó con cariño al América, club donde militó durante muchos años en México, afirmando que su paso por la escuadra azulcrema fue determinante para su salto a Europa.

Afirmando que tiene mucho que agradecerle a la institución y a todos con los que convivió durante esos años en el país.