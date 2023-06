Hoy es el ‘Día D’ para la Selección Mexicana, pues se medirá a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, donde Diego Cocca usará una alineación que causará polémica.

Y es que si la Selección Mexicana pierde ante el vecino del norte, el futuro de Diego Cocca como DT del Tri estará en serios predicamentos.

Si no gana hoy, Diego Cocca estará obligado a ganar la Copa Oro 2023, de no lograrlo, es prácticamente un hecho que no seguirá al frente de la Selección Mexicana.

Pero para el partido de hoy ante Estados Unidos, Diego Cocca usará una alineación que ya causa polémica, pues dejará a Santiago Giménez, el mejor jugador mexicano, en la banca.

La alienación de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos

Diego Cocca, DT de la Selección Mexicana, mandaría una alineación polémica para el decisivo duelo ante Estados Unidos, de esta noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En la portería no hay duda, Guillermo Ochoa será el titular, mientras que habrá línea de 5 con Israel Reyes, César Montes y Víctor Guzmán como centrales, Julian Araujo y Jesús Gallardo como laterales.

En el mediocampo estarán Edson Álvarez, Luis Chávez, Charly Rodríguez, mientras que en la delantera aparecerán Uriel Antuna y Henry Martín.

Lo sorpresivo de esta alineación es que dejaría fuera a Johan Vásquez, que juega en la Serie A; Orbelín Pineda, campeón en Grecia; y a Santiago Giménez, goleador y campeón con el Feyenoord.

Cabe mencionar que ni Alexis Vega ni Sebastián Córdova estarán disponibles para este partidos y es probable que causen baja de la Copa Oro por lesión.

Santiago Giménez y Henry Martín (Especial )

Selección Mexicana vs Estados Unidos en Nations League: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Esta noche la Selección Mexicana se medirá a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, partido que se jugará en el impresionante Allegiant Stadium de Las Vegas.

El ganador del encuentro avanzará a la gran final que se jugará el domingo, ante el vencedor del cruce entre la Selección de Canadá y su similar de Panamá.

Partido: Selección Mexicana vs Estados Unidos

Sede: Allegiant Stadium de Las Vegas

Horario: 20:00 horas, tiempo del Centro de México

Dónde ver: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok