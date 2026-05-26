Alexia Putellas deja al FC Barcelona Femenil, tras histórica etapa de 14 temporadas como emblema del equipo azulgrana.

Después de conquistar la Champions League, la futbolista española Alexia Putellas anunció el final de una etapa histórica con el FC Barcelona, en la que ayudó a transformar el futbol femenil a nivel mundial.

Alexia Putellas buscará escribir un nuevo capítulo lejos del FC Barcelona, el club donde se convirtió en leyenda.

Con la playera del FC Barcelona, Putellas ganó cuatro veces la Champions League y dos ocasiones el Balón de Oro como la mejor jugadora del mundo.

¿Por qué deja Alexia Putella al FC Barcelona?

Con 32 años y un contrato que está por terminar, Alexia Putellas debe dejar al FC Barcelona, equipo que celebrará el décimo título de Liga este domingo en la cancha del Madrid Club.

El FC Barcelona informó el martes que Putellas se despedirá oficialmente en un acto en el estadio Camp Nou el miércoles, lo que dará oportunidad al club de reconocer el legado que deja.

“Hay que disfrutar, estar muy presentes, saborearlo bien porque al final cuesta muchísimo” Alexia Putellas

La trayectoria de Alexia Putellas con el FC Barcelona femenil

Alexia Putellas se despide del FC Barcelona femenil, a donde llegó en el 2012 con 18 años.

Con Putellas, el FC Barcelona comenzó a dominar España ganando ligas y copas, aunque Europa llegó hasta el 2019 ante Lyon en la final de la Champions.

En la temporada 2020/21, lideró el primer triplete histórico del club: Liga, Copa y Champions. También ganó el Balón de Oro, el The Best de la FIFA y el premio a Mejor Jugadora de la UEFA.

En 2026levantó su cuarta Champions con el equipo blaugrana, poniendo fin a una etapa llena de éxitos.

Alexia Putellas deja el Barça como capitana, máxima goleadora histórica y la jugadora más laureada en la historia del club.