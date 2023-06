Alejandro Zendejas habló sobre la posible llegada de Gregg Berhalter al Club América, para ser el nuevo entrenador del equipo, dando una respuesta que no dejó indiferente a nadie.

El extremo de las barras y las estrellas, destacó que no sabía del interés que tenía el Club América por Gregg Berhalter, pues Alejandro Zendejas señaló que se enteró de la noticia a través de Instagram.

“Ayer fue el primer día que me enteré de la noticia, de hecho lo vi por todo instagram y nada, no he estado en contacto con él ni con nadie de allá pero, bienvenido, me encantaría”, dijo.

Personalmente no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado muy buenas cosas, entonces como dije, bienvenido”, señaló Alejandro Zendejas.

Cabe señalar que Gregg Berhalter sonó como una de las opciones para ser el nuevo entrenador del Club América, incluso Santiago Baños señaló que hubo acercamientos con el ex DT de los Estados Unidos.

Asimismo, el directivo americanista destacó que aún siguen en la búsqueda del nuevo entrenador, donde distintos reportes señalan que, Berhalter es la opción número uno.

¡Alejandro Zendejas ve con buenos ojos a Gregg Berhalter!



¿Coincidieron Alejandro Zendejas y Gregg Berhalter?

Alejandro Zendejas y Gregg Berhalter no coincidieron, ni cuando este último dirigió a la Selección de los Estados Unidos.

Al futbolista mexicoamericano, se le cuestionó acerca de que opinaba de Gregg Berhalter, quien apunta a ser el nuevo entrenador del Club América, señalando que nunca le ha tocado trabajar bajo sus ordenes, pero que le encantaría.

“Personalmente no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado muy buenas cosas” señaló el jugador de los Estados Unidos.

Hay que recordar que Gregg Berhalter tomó a la Selección de los Estados Unidos en el 2018 y fue destituido en el 2022, por lo que en los cuatro años al frente nunca pudo coincidir con Alejandro Zendejas, ya que éste decidió representar a US Soccer en este 2023.

Alejandro Zendejas, con posibilidades de jugar contra la Selección Mexicana

Alejandro Zendejas fue convocado por Estados Unidos para la Nations League y tiene posibilidades de jugar contra la Selección Mexicana en las semifinales de dicho torneo.

A pesar de que Alejandro Zendejas vivirá su primera experiencia como seleccionado mayor en un torneo oficial, Joseph Callaghan actual DT de US Soccer podría darle minutos frente a la Selección Mexicana.

En la actual posición donde se desempeña Zendejas, se encuentra Yunus Musah, futbolista del Valencia y quien normalmente es el titular. También cuentan con Tylor Booth del Utrecht de los Países Bajos quien acmula dos partidos con su selección.

Este último no ha sido muy constante con Estados Unidos, y en caso de que Joseph Callagha requiera moverle a su equipo, Alejandro Zendejas sería la primera opción para sustituir a Musah, en caso de que así lo requiera Callaghan.

