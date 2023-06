Hugo Sánchez volvió a levantar la mano para dirigir el Club América, pero esta vez en conjunto con Mario Carrillo, el ex futbolista admite que un técnico mexicano es lo que necesita el cuadro de Coapa.

Hugo Sánchez ha expresado en varias ocasiones su deseo de dirigir algún club de la Liga MX, incluso se quedó cerca de Cruz Azul, pero ahora extendió la propuesta hasta Mario Carrillo.

“Lo que tienen que hacer es buscar técnicos mexicanos. Aquí está uno, aquí está Mario, si Mario Carrillo va al América, yo estaría dispuesto a ir de asistente de Mario”, dijo.

Asimismo, mencionó que ambos tenían lo necesario para tomar las riendas de los azulcremas, quienes han tenido dificultades para encontrar a su nuevo DT.

“Somos mexicanos. Es el técnico ideal para el América, ya está. Es mexicano, tiene madurez y tiene lo que hay que tener para dirigir a un equipo como el América”, agregó.

Mario Carrillo y su trayectoria como DT

El ex futbolista, Mario Carrillo no dirige de manera profesional desde el 2012, estuvo en Club Pumas y solo dirigió 7 partidos.

También dirigió a equipos: Club Puebla, Club América con quien ganó una Liga MX y un Campeón de Campeones.

No obstante, Hugo Sánchez ya lo candidateó para regresar al banquillo del Club América, tras la salida del Tano Ortiz.

Hugo Sánchez quiere dirigir a la Selección Mexicana

Hugo Sánchez no solo ha levantado la mano para dirigir equipos de la Liga MX, sino a la Selección Mexicana, con el que incluso aseguró que podría levantar la Copa de Mundo y ser campeón.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así”, dijo a La Opinión.

Sin embargo, todo eso solo se ha quedado en simples ilusiones, pues el ex futbolista no ha recibido una propuesta formal.

