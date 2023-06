Santiago Baños rompió el silencio sobre la salida del Tano Ortiz del Club América luego de ser eliminados por Club Chivas en el Estadio Azteca.

Santiago Baños habló para TUDN y aseguró que no metería las manos al fuego por el Tano Ortiz pero lo mejor es creer que no tuvo contacto con los Rayados de Moterrey antes de dejar el Club América tras fracaso ante Club Chivas.

“Espero que así sea (no haya platicado antes con Monterrey). Supongo que no hubo contacto antes. No meto manos al fuego por nadie”, aseguró.

Asimismo, contó con detalles cómo fue que vivió su salida, confesó que lo tomó por sorpresa, pues esperaban que continuara al mando del equipo.

“Bajamos al vestidor, yo estaba en el vestidor de jugadores, él se mete al de cuerpo técnico. Pregunté a prensa si había ido a conferencia, me dijeron que no, luego llega el mensaje de comunicación dice que acaba de anunciar su salida y yo de ¿cómo? Sí, platiqué con él”, agregó.

Santiago Baños, en Línea de cuatro, habla de la Salida del Tano pic.twitter.com/WUxV44vHhF — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) June 14, 2023

Santiago Baños intentó convencer a Tano Ortiz de quedarse en el Club América

Santiago Baños, también aceptó que habló con el Tano Ortiz y le preguntó si no había opción de quedarse, en el Club América, a lo que el ex técnico respondió que no, pues su decisión estaba tomada.

“Tuvimos intercambio de comentarios. Le pregunté ¿No hay marcha atrás? No, no hay marcha atrás. Quedamos en hablar para el día siguiente y seguía en lo mismo y ahí fue. Me dijo que era lo mejor que pensaba para la institución”, aseveró.

Asimismo, dijo que el Tano mencionó que el equipo necesitaba un rostro nuevo que tomara las riendas, pero ya no hablaron más.

“Creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que inyectara algo diferente y dos o tres jugadores no creían en su proyecto. Muy poca conversación después del partido y nada más”.

Tano Ortiz sobre su salida del Club América

El Tano Ortiz, también rompió el silencio sobre su salida del Club América y aseguró hace unos días para TUDN, que cuando vivió el fracaso ante Club Chivas decidió que lo mejor era dar un paso al costado.

“Quería sacarles la presión a los jugadores y al presidente. El máximo responsable de lo que había sucedido esa noche es el entrenador y cuando el entrenador es el responsable tiene que dar un paso al costado”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok