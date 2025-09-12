La tenista Anna Kalinskaya reveló que un jugador top del tenis la invitó a salir hasta 10 veces y las mismas veces ella le negó las salidas.

La tenista Anna Kalinskaya indicó en el podcast “First and Red” como era el modus operandi de su presunto “acosador”.

“Hubo alguien que me escribió diez veces y luego ya se rindió”, dijo Anna Kalinskaya, exnovia de Jannik Sinner a su interlocutora, quien le preguntó: “¿Quién está tan desesperado para escribir diez veces?“.

Sin esquivar el cuestionamiento, la tenista Anna Kalinskaya respondió la pregunta revelando la identidad de la persona que le insistió 10 veces.

“Holger (Rune). Les escribe a todas. Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo, está desesperado, aunque no es el único así”.

La mujer señaló que la razón del rechazo fue por la diferencia de edad, pues ella tiene 26 años de edad y Holger Rune 22.

“Le dije que soy demasiado mayor para él y que si mira mi Instagram, se daría cuenta de que estoy en pareja. Se merece todo esto. Piensa demasiado en sí mismo. Quizá solo está desesperado ”, reveló la tenista Anna Kalinskaya.

Holger Rune le responde a la tenista Anna Kalinskaya

A través de su cuenta de X, Holger Rune le respondió a la tenista Anna Kalinskaya con ironía: “Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una historia como una invitación a una cita”.

Ha ha ha. We might have cultural differences that make Anna read a comment on a story as an invitation to a date 😜 if I want to go on a date, I ask for a date . Don’t worry — Holger Rune (@holgerrune2003) September 9, 2025

El tenista danés también aprovechó para revelar que si su intención fuera invitarla a salir, ya lo hubiera hecho: “Si quiero tener una cita, la invito. No te preocupes“.