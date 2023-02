Terrible baja para el Abierto Mexicano de Tenis, que se juega en Acapulco, pues Carlos Alcaraz no podrá participar en el torneo debido a que sufrió una lesión.

Fue el propio Carlos Alcaraz el que comunicó, vía redes sociales, que no podrá jugar en el Abierto Mexicano de Tenis debido a que sufrió una “distensión de grado 1 en el isquiotibial” en la pierna derecha.

Esta lesión lo tendrá alejado de las canchas varios días, probablemente un par de semanas, y lamentó no poder participar en el torneo de Acapulco, donde ya ha sido campeón.

“Lamentablemente no podré jugar en el @abiertomexicanodetenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto!”

Carlos Alcaraz