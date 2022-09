Carlos Alcaraz y Casper Rudd serán las grandes estrellas que estarán presentes en el Abierto Mexicano de Tenis este 2023.

El 30 Aniversario del Abierto Mexicano de Tenis Telcel será presentado por HSBC y tendrá un impresionante cartel con grandes estrellas.

Y es que, el español quien acaba de coronarse en el US Open, Carlos Alcaraz hará su presentación en nuestro país.

Además, Casper Ruud, finalista en Nueva York también se dará cita. El griego, quien ocupa el sexto puesto mundial Stefanos Tsitsipas, vendrá al Abierto Mexicano.

Stefanos Tsitsipas. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Abierto Mexicano de Tenis y su 30 aniversario

El Abierto Mexicano de Tenis cumple 30 años de historia, en ese sentido, el director del torneo, Raúl Zurutuza aseguró que es muy significativo contar con la presencia de jugadores que estén dentro del Top 10.

“Estamos muy emocionados de poder anunciar por el momento a tres Top 10 para una edición tan significativa para el torneo. Magníficos jugadores”, aseguró.

Además, elogió lo que logró Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos donde se convirtió en el tenista más joven en ganar un Grand Slam.

“Carlos es un joven que será un referente del deporte en los próximos años y nos lo demostró en el Abierto de Estados Unidos al igual que Casper que se confirmó como un gran jugador, mientras que Stefanos ha sido constante y ya conoce bien al público mexicano”, comentó.

Por otro lado, confesó que no se quedaron con las ganas de traer a Roger Federer a México antes de su retiro.

“Lo trajimos en un evento que no se va a repetir, llenamos la Plaza de Toros México, vendimos los boletos en menos de dos horas. Lo tuvimos en un evento que no va a volver a pasar. Ojalá que en el futuro lo podamos tener en otras versiones, pero no nos quedamos con la espinita”, afirmó.

Carlos Alcaraz y la vez que vino a México

Cabe recordar, que Carlos Alcaraz vino a México en el Abierto Mexicano de Tenis en 2021. Aunque no le fue como esperaba.

Y es que, Carlos perdió su primer encuentro ante Zverev por 6-3 y 6-1.

Sin embargo, su desempeño ha ido de menos a más y hoy es el número 1 del mundo a sus 19 años de edad.

A sus 19 años acumula una impresionante fortuna, pues en la reciente temporada se embolsó 148 millones de pesos.

