Clásico o no, el partido entre Cruz Azul y el Club América es un juego imperdible para los aficionados al futbol, independientemente de los colores con los que se identifiquen y a los que defiendan en las tribunas.

Fernando Ortiz, técnico del Club América descartó el duelo contra el Cruz Azul como un Clásico; en la escuadra rival piensan distinto.

“No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas , no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero me parece que no es un Clásico, es mi pensamiento”, dijo Fernando Ortiz.

Ante el Club América, un duelo especial para Cruz Azul

Definición que no encontró eco en La Noria, territorio del Cruz Azul. “Cada quien tiene su punto de vista, para nosotros es Clásico, yo creo que ellos están jugando su papel ”, respondió el exportero Óscar Pérez.

Sus aficionados también sienten de otra manera el duelo ante el Club América, tanto así que este viernes se reunieron para llevarle serenata a los jugadores del Cruz Azul en el hotel de concentración.

La realidad es que este sábado 15 de abril, el Estadio Azteca albergará un duelo vital para ambos equipos, aunque las prioridades son distintas.

Ubicado en octavo lugar del Clausura 2023 con 21 puntos , Cruz Azul ve muy lejana la posibilidad de entrar de manera directa a la Liguilla.

Sin embargo, jugando como equipo local, Cruz Azul saldrá dispuesto a trepar posiciones, impulsado por un futbol más sólido con el Tuca Ferretti en la banca.

El Club América, por su parte, se juega un poco más que el orgullo, ya que una derrota pondría en serio riesgo su tercer lugar general, el que le permitiría por ahora evitar la zona de repechaje.

Así llegan Cruz Azul y el Club América

Ubicado en el tercer lugar del Clausura 2023 , el Club América y sus 27 puntos supera apenas por dos unidades al Club Chivas y al CF Pachuca.

Históricamente, este será el enfrentamiento número 187 entre Cruz Azul y Club América en todos los rubros.

El Cruz Azul ha ganado 56 partidos, por 67 del Club América y se han dado 64 empates, en el llamado Clásico Joven.

Cruz Azul vs Club América: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

Partido: Cruz Azul vs Club América

Sede: Estadio Azteca

Horario: 21:10 horas, tiempo del Centro de México

Dónde ver: Canal 5 y TUDN

