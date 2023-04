El futbol mexicano suele ser objeto de burla por parte de algunos argentinos, que ahora dirigieron sus baterías a los festejos con juegos artificiales que se realizan en el Estadio Azteca, cada vez que el Club América anota un gol.

A partir de un video que apareció en las redes sociales, tras la anotación del jugador del Club América Diego Valdés contra Rayados de Monterrey, aficionados argentinos se lanzaron contra la forma en que han decidido acompañar las celebraciones en el Estadio Azteca.

El video compartido por el usuario Nahuel Lanzón, se refería al error cometido por el portero Esteban Andrada de Rayados de Monterrey, que permitió el gol del chileno Diego Valdés que le dio el empate al Club América.

Los juegos artificiales desatan la polémica

Así que tras la aparición de los fuegos artificiales y juegos de luces, con los que se pretende hacer más espectacular el momento, las críticas estallaron. “Hacen un gol se apagan las luces, salen fuegos y el relato esta lleno de publicidad. Con razón nunca pasa los octavos de un mundial”, arremetió un usuario de Argentina.

“Sabes donde te das cuenta que es una liga de mierda. Cuando en medio del grito de gol, lo mejor y mas importante que tiene el fútbol, el relator te tira propagandas!! Que se dediquen a otra cosa!”., advirtió otro en un tono más fuerte.

¿Qué onda esas luces y fuegos artificiales? ¿Qué se piensan que es la NBA estos mexicanos?, señaló otro en el mismo sentido burlón. “Los mexicanos tienen un futbol tan feo que tienen que decorarlo con lucesitas y fuegitos artificiales para meterle un poco de onda”.

Andrada acaba de hacer esto en México. Insólito. pic.twitter.com/8FZuSOVSOd — Nahuel Lanzón ⭐⭐⭐ (@nahuelzn) April 9, 2023

Ataques que encontraron respuestas en aficionados mexicanos, que no se quedaron quietos. “Jajajaaja, las luces no se ven en Argentina ni en sueños. Sus estadios son potreros dignos de Haití. Pero es normal, la población no tiene para comer 3 veces al día”, lanzó uno de ellos.

Otra internauta fue más allá. “Cuándo la gente de Sudamérica se entere que los estadios en México pueden hacer esto, o que se usan drones para formar el escudo del equipo en el cielo se van a volver locos”, publicó un mensaje acompañado de imágenes de varias dinámicas que se han realizado en algunos estadios de la Liga MX.

Con Argentina, una rivalidad ligada al futbol

Nahuel Lanzón, el ‘culpable’ de esta polémica virtual, publicó después al respecto. “Al parecer me están golpeando por este tuit porque piensan que me estoy riendo de las luces en el festejo del gol”, escribió.

Lo cierto es que la rivalidad entre México y Argentina cuando de futbol se trata no es nueva, y ha crecido por lo sucedido sobre todo en los Mundiales de futbol, en los que los argentinos le tienen tomada la medida a los mexicanos, algo que ante la mínima oportunidad suele reflejarse en este tipo de interacciones en las redes sociales.

